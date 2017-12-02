广西百年壮寨约1/5毁于火海

广西龙胜金竹壮寨前晚（30日）发生火灾，当地宣传部门昨天（1日）上午通报，经奋力扑救，壮寨内火灾已熄灭，20户民房毁于火海，约占全村民房总数的五分之一，无人员伤亡。

据中新社报道，拥有百年历史的金竹壮寨位于龙脊梯田景区内，因寨前有一片金色的竹子而得名，全村有98户人家，430多人口，是中国典型的壮族村寨，被誉为“北壮第一寨”。

村寨内建筑具有鲜明的壮族风格，全是依山而建且保存较为完整的“杆栏式”吊脚木楼，环境典雅，具有壮族魔伊大王图腾、壮族连屋、古老寨门、石龙身、民族文化馆、民族歌舞坪、百年古枫树、百年古井、百年古杉树群等。

11月30日19时30分许，金竹壮寨发生一起民房火灾。由于壮寨内建筑大多为木质结构，火势很快蔓延，现场一度陷入火海。消防部门接警后，中共当地县委、政府立即启动应急预案，组织相关部门、附近村寨义务消防队员进行施救，及时疏散人员、开辟隔离带。

龙胜宣传部门通报，截至昨天凌晨，火灾已被全部熄灭，共造成九户民房被烧毁，11户民房被破拆。

据现场民众介绍，受火灾影响，村寨内目前一片狼藉，到处都是残片断瓦，烧焦的木板四处散落，此前美景难复。

广西是多民族省区，少数民族村寨多为木结构建筑，耐火等级低、布局密集、家户相连，加之消防水源缺乏，一旦发生火灾，极易火烧连营。

近年来，广西已确定了“开辟防火带，把村寨分隔成若干防火区域，每个区域不超过50户”的改造原则，推动村寨火灾隐患整治。

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