天津城市大厦火灾事故续：装修材料及杂物燃烧，过火面积约300平方米

天津市城市大厦发昨天（1日）凌晨发生火灾致10亡五伤。参与救援的天津市河西公安消防支队支队长蒋炳强称，经侦查核实，现场为泰禾地产盛捷公寓装修改造工程的38、39层起火，火灾于6时40分被扑灭，燃烧物质为装修材料及部分杂物，过火面积300平方米左右。

中新社引述蒋炳强透露，经消防官兵全力处置，共抢救疏散出26名被困人员，送医院抢救后，10人确认死亡，五人受伤正在治疗中。

天津市卫生计生委副主任王栩冬介绍，此次火灾共造成五人受伤，其中两人在天津医科大学第二医院治疗，三人在市环湖医院治疗。医大二院收治的两名患者中，崔某（男，48岁）入院后生命体征平稳，被诊断为急性咽炎，接受吸氧、抗炎等治疗，现病情平稳。

另一名患者赵某（女，47岁）到院后生命体征平稳，诊断为急性肺咽炎，给予吸氧、抗炎等对症治疗，现病情平衡。

天津市环湖医院收治的三人中，赵某（男，42岁）、刘某（男，52岁）和王某（男，53岁）到院后生命体征均平衡，均诊断为一氧化碳中毒。目前三名患者在市环湖医院已完成高压氧舱的治疗，病情平稳。

天津市河西区区长李学义表示，该区安监、房管、楼宇、街道等部门正对城市大厦产权情况、人员物业情况进行核查。消防公安等部门也对火情现场进行实地勘察，查明起火原因，将严肃追责问责。

另据当地媒体报道，中共天津市委书记李鸿忠当天上午赶赴现场组织火灾处置，并就地召开专题会议部署全市安全生产工作。

李鸿忠指出，这次火灾事故伤亡损失惨重，是深刻惨痛的教训。人民群众的生命安全是天大的事，民苦民痛就是我们的工作失职。

李鸿忠要求，要举一反三，痛下决心，迅即在全市组织开展更大力度的拉网式、地毯式清查，特别是对高层建筑、施工点位进行全面排查。

此外，也要严格落实党政总体责任、行业部门管理责任和房屋所有者的主体责任，全面排查各类安全隐患，发现问题立即坚决整改，确保无盲区、无死角、全覆盖，防止类似事故发生。

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