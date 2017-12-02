中国最高检：依法惩治侵害幼儿园儿童犯罪

中国最高检昨天（1日）下发通知，要求全国各级检察机关充分履行检察职能，依法严厉惩治侵害幼儿园儿童犯罪，全面维护儿童合法权益，预防和减少此类案件发生。

中新社引述通知指出，当前，发生在幼儿园的侵害儿童犯罪案件，严重危害人民群众的重要利益，触碰幼有所育的底线，危害国家教育事业的发展，影响社会和谐稳定。

最高检在通知中表示，各级检察机关要与相关部门密切配合，做好维权、办案、监督、预防等各项工作，严厉惩治侵害儿童犯罪，最大限度维护儿童利益，积极促进校园安全建设。

通知也强调，各级检察机关要坚持零容忍，依法严厉惩治侵害幼儿园儿童犯罪。对于侵害幼儿园儿童，涉嫌强奸，猥亵儿童，虐待被监护、看护人，故意伤害，故意杀人等犯罪的案件，要依法从严从快批准逮捕、提起公诉，形成司法震慑。

对于已经起诉的案件，最高检在通知中表示，要从严提出量刑建议。对具备老师等特殊职业身份的被告人，建议法院判处禁止其从事与未成年人密切相关的职业。要及时介入侦查，就侦查取证、法律适用等提出建议，确保案件顺利诉讼。

此外，要加强立案监督、侦查活动监督和审判监督，坚决纠正有案不立、有罪不究、量刑畸轻等问题，确保侵害幼儿园儿童犯罪的犯罪分子受到应有惩罚，维护司法公正。要坚持依法独立行使检察权，确保办案质量。

通知强调，既要重视相关舆情，倾听群众呼声，又要坚持以事实为依据，以法律为准绳。对于确实不符合法定条件的案件，要依法作出不捕、不诉决定，但同时要向涉案儿童的监护人以案释法，充分说明理由。

必要时，也要向社会公开说明。要认真研究案件中存在的疑难问题，上级检察院要加强对办理这类案件的指导，对于重点案件要进行督办。

通知指出，各级检察机关要坚持专业化规范化社会化办案，加强对幼儿园被害儿童的关爱和救助。要及时告知被害儿童及其监护人的各项诉讼权利，并在检察环节落实到位。

此外，对于侦查、审判机关侵害被害儿童及其监护人诉讼权利的，要依法纠正。要依法保护被害儿童及其监护人的名誉权、隐私权、知情权等权利。及时向未成年被害人的监护人、法定代理人通报有关情况，充分听取他们的意见。

通知指出，不得以任何形式泄露被害儿童及其监护人的个人信息，不得开警车、着制服到被害儿童家中调查取证。要推动侦查、审判机关对被害儿童实行“一站式”询问。

询问也要以一次为原则，在专门的未成年人办案区进行，采用适合儿童身心的方式方法，并同步录音录像，避免因反复询问或者不当询问给被害儿童造成二次伤害。

此外，要为被害儿童及其家庭提供心理干预、身体康复、法律援助、司法救助、陪伴倾听等支持，尽量帮助他们渡过难关，恢复身心健康。

通知指出，各级检察机关要坚持全面保护、综合保护，维护幼儿园儿童民事行政权利。在办理幼儿园儿童侵害犯罪案件的同时，要加强未成年人民事行政检察工作。

对于幼儿园、行政管理部门等侵害儿童民事、行政权利的，最高检在通知中表示，可以依法支持受害儿童及其监护人提起诉讼，依法维护权益。对于因幼儿园食品安全、教育设施质量等问题，需要维护儿童群体利益的，要依照法律提起公益诉讼。

此外，对相关生效民事、行政判决裁定，确有错误的，要依法抗诉。对于有关行政执法机关不履行职责或者不当履行职责，可能侵害幼儿园儿童利益的，要依法提出检察建议，监督纠正。违法违纪或者构成犯罪的，要将线索移送有关部门查处。

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