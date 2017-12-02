会翁山淑枝 习近平：推动中缅关系又好又快发展

中共中央总书记、国家主席习近平昨天（1日）在北京人民大会堂会见前来出席中国共产党与世界政党高层对话会的缅甸国务资政翁山淑枝。他表示，中方愿同缅方一道，牢牢把握中缅关系发展正确方向，落实好双方达成的各项共识，积极探讨建设中缅经济走廊等新的合作增长点，推动中缅关系又好又快发展，更好造福两国人民。

据新华社报道，习近平指出，中国党和政府将一如既往地奉行同缅甸友好方针，从战略高度和长远角度看待两国关系。

他也表示，希望中缅两国执政党保持密切沟通，深化管党治党、治国理政经验交流，深化战略沟通，加强对双边关系的政治引领，为建设中缅全面战略合作伙伴关系作出新贡献。

此外，习近平表示，缅甸全国民主联盟执政以来，自己同翁山淑枝多次会面。在事关对方核心利益和重大关切的问题上彼此理解、相互支持、协调配合，各领域务实合作取得积极进展，两国关系保持健康稳定发展的良好势头。

他说，中共与缅甸民盟的友好关系不断向深向好发展，为夯实中缅关系政治基础、增进两国人民友谊发挥了积极作用。

习近平也说，今年10月召开的中共十九大对中国具有重大战略意义。大会总结了中共十八大以来的各项工作，通过了一个“凝聚全党意志、顺应人民意愿、符合实践发展要求”的政治报告。此外，也制定了适应时代要求的行动纲领和大政方针，病将构建人类命运共同体作为新时代中国外交努力方向。

他表示，中方愿同包括缅甸在内的各国人民一道，积极推动构建人类命运共同体。

报道引述翁山淑枝感谢中方邀请缅方出席中共与世界政党高层对话会这一史无前例的盛会。

她指出，缅中关系对缅方而言具有特殊重要意义，双方有历史悠久的民间友好情谊，也有近年来相互信任、彼此尊重的密切合作。

翁山淑枝表示，感谢习近平对缅中关系的高度重视，缅方充分感受到了中国党和政府的真诚友好情谊。这必将推动缅中关系更为坦诚亲密，在缅中经济走廊等各领域开展卓有成效的合作。

此外，缅民盟也钦佩中共的执政成就和丰富执政经验，希望进一步深化治党治国经验交流。

据报道，中国方面，丁薛祥、杨洁篪等参加了上述会见。

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