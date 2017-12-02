马英九应讯近15小时 蓝委质疑检方疲劳讯问

为厘清中国国民党出售中视、中影及中广股权的“三中案”，台北地检署日前以被告身份传讯台湾前总统马英九，进行近15小时庭讯。对此，国民党立委赖士葆昨天（1日）质疑，检方马拉松式侦讯，是否已涉违反刑事诉讼法中禁止疲劳讯问的规定。

据中通社报道，台北地检署侦办国民党处分党产的“三中案”是否涉及不法，马英九11月29日首度以被告身份出庭，自上午9时至深夜11时30分接受讯问。

马英九讯后受访时强调，自己从政30多年来，一向清廉自持、奉公守法，绝对经得起公开检验。

对于庭讯近15小时，国民党发言人黄健豪前天（30日）曾表示，司法侦办是否有政治清算的嫌疑，自有社会公评。国民党处分党产一切合法，绝对禁得起检验。

赖士葆提到，这样类似遭检察官长时间讯问的情况，在侦查实务上经常发生，而且检察官在事前从来不会告知受讯问者，“今天预计花多少时间进行讯问”。

他表示，这让人不禁怀疑，检方是否已涉嫌违反刑事诉讼法中禁止疲劳讯问的规定。

赖士葆指出，司法侦讯过程中，只要被告、证人或律师无人表示疲劳或体力不支，就不能只以被告遭检方讯问时间冗长，就认为受到疲劳讯问。被告在避免接受长时间讯问的保障上，是不如劳工工作时间限制的。

因此，赖士葆表示，他将提案修法，限制检、警连续讯问的时间，避免被告在侦查时遭检、警肆无忌惮地延长讯问时间，实质上发生疲劳讯问的不当情况，以落实人权保障。

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