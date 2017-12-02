河南立法鼓励见义勇为 最高百万抚恤金

河南省官方昨天（1日）出台一项地方性法规，从政府层面鼓励见义勇为。其中明确，对见义勇为伤亡人员颁发特别奖金，最高给予100万元（人民币，下同，20.34万新元）奖励。

据中新社报道，河南省十二届人大常委会第三十二次会议当天表决通过《河南省见义勇为人员奖励和保障条例》，明确五种情形可被认定为见义勇为。

上述情形包括制止正在实施危害国家安全、公共安全或者扰乱公共秩序等违法犯罪行为的；制止正在侵害国家、集体财产或者他人人身、财产安全等违法犯罪行为的等。

条例规定，对见义勇为人员的奖励分为四种：通报嘉奖、颁发奖金、授予荣誉称号、其他奖励。

其中，对见义勇为伤亡人员颁发特别奖金，其中牺牲或者全部丧失劳动能力的，颁发100万元特别奖励；部分丧失劳动能力的，根据伤残等级，颁发50万元以上80万元以下特别奖金。

此外，因见义勇为受伤的人员，在紧急救治期间的医疗费用，无人承担的，由医疗机构垫付；垫付医疗费用超过50万元的，由见义勇为发生地的县级政府财政暂付。

根据上述条例，河南人在本省见义勇为的，适用本条例。本省户籍人员在本省行政区外被确认见义勇为的，也适用本条例。这意味着，河南人在中国全国见义勇为，也能享受“本省待遇”。

该条例自2018年1月1日起施行。据报道，河南官方用重奖为见义勇为撑腰，引发网民热议点赞。

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