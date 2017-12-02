香港本土派要角黄台仰疑弃保逃英国 高院发通缉

去年大年初一因参与“旺角骚乱”而被控“暴动罪”等三项罪名的香港“本土民主前线”召集人黄台仰，疑似弃保潜逃、藏身英国，遭法院发出逮捕令。

据香港《文汇报》今天（2日）报道，黄台仰早前获法院交保候审，案件预定明年1月18日开庭。

黄台仰日前则向法庭申请，要于11月4日至19日到德国出席活动，原定于11月20日返回大埔警署报到，但却没有出现。至11月22日须向法院交出护照，他也同样未现身。

黄台仰疑似因违反保释条例，遭高院法官发出逮捕令，现列于警方的通缉名单中。

据报道，《文汇报》过去20多天都在黄台仰位于大埔的住家、黄台仰母亲的将军澳住处、“本土民主前线”总部，及黄台仰本应每周前往报到的大埔警署守候，但都没有发现他的踪影。

据九龙城裁判法院2016年2月批出的条件，黄是以10万元（港元，下同，1.72万新元）和黄母的10万港元人事担保，作为保释条件。此外，期间未经法院允许，黄台仰不得离开香港，每天凌晨12时至隔天早上6时，得遵守宵禁令留在家中，并禁止进入旺角指定范围。

消息人士分析指，黄台仰过去多次向法庭申请出境，包括9月底曾到英国出席示威活动，之前每次都有如期回港报到，不排除是为这次“弃保潜逃”铺路的策略。

香港《苹果日报》则引述警方发言人表示，由于案件已进入司法程序，警方不作评论。

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