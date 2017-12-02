中国将在2020年建成万米载人潜水器

中国自主研制的4500米载人潜水器“深海勇士”号正式验收交付。相关研制方今天（2日）透露，中国自主研制的万米载人潜水器将在2020年研制完成，前往马里亚纳海沟进行海试。

中新社引述万米载人潜水器总设计师、中国船舶重工集团公司702所水下工程研究开发部主任叶聪说，在7000米载人潜水器“蛟龙”号与4500米载人潜水器“深海勇士”号研制经验的基础上，万米载人潜水器的研制正在“有条不紊地进行”。

据报道，最新进展是万米载人潜水器载人球舱已完成出入口、观察窗的开孔工作，即在球舱上加工出“门”和“窗”。

宝鸡钛业股份有限公司总经理贾栓孝介绍，载人球舱主体材料使用钛合金。相比“蛟龙”号与“深海勇士”号，万米载人潜水器的球舱从材料、焊接到整体结构“都已发生比较大的变化”。

潜水器在万米深海时每平方厘米要承受1.1吨的压强，相当于在指甲盖上放一辆汽车。

载人球舱是保障潜航员生命安全的最重要的屏障。专家说，中国万米载人潜水器球舱使用的钛合金材料防腐能力强，预计可以使用30年。

设计人员还推翻目前载人潜水器球舱普遍使用的瓜瓣焊接方法，改为半球焊接。虽然工艺更难，但此举减少焊缝、缩短工期，显著提高了球舱可靠性。

叶聪说：“万米载人深潜器建成投入使用以后，将会创造新的‘中国深度’，进一步提升我国（指中国）海洋探测能力与研究水平。”

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