五年来平均每天逾140人被查处 中央八项规定“成绩单”今公布

中共中央纪委监察部官网今天（2日）公布中央八项规定实施五周年“成绩单”。2012年12月至2017年10月底，中国全国平均每天超过140人因违反八项规定精神问题被查处。

据中新社报道，五年前的12月4日，中共中央政治局审议通过关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定，即“中央八项规定”。

中央纪委监察部官网称，五年来“作风建设成绩斐然”。2012年12月至2017年10月底，中国全国累计查处违反八项规定精神问题19万3168起，处理26万2594人，平均每天超过140人。

其中，24名省部级干部、2300多名厅局级干部，因违反中央八项规定精神问题受到处理。

2012年12月至2017年10月底，中国全国共查处违规公款吃喝问题1万6615起，公款国内旅游问题7574起，公款出国境旅游问题779起，违规配备使用公务用车问题3万5597起，楼堂馆所违规问题3029起，违规发放津补贴或福利问题2万6741起，违规收送礼品礼金问题2万1313起，大办婚丧喜庆问题1万9469起。

2012年12月至2017年10月底处理的26万2594人中，有14万5059人受到党纪政纪处分。

中央纪委监察部官网称，不断加大对典型问题的通报曝光力度。截至2017年11月底，中央纪委共通报曝光33批、178起典型问题。

此外，中央纪委监察部网站共点名道姓通报曝光各级纪检监察机关查处的、违反中央八项规定精神问题8550起，1万2405人。

问责力度也不断加大，违纪增量不断减少，违反中央八项规定精神问题得到有效遏制。

截至2016年12月查处的15.53万起问题中，违纪行为发生在2013、2014年的占到78.2%，违纪行为发生在2015年的占15.1%，违纪行为发生在2016年的仅为6.7%。

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