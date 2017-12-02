中国媒体：俄昨交付中国五架苏35S战机

航空知识杂志社微信公众号“航空知识”披露，俄罗斯昨天（1日）向中国交付第三批苏35S战机。这批五架苏35S在天津上空飞越时，被网民拍下照片。

据报道，照片中5架苏35S在一架伊尔76运输机的引导下，从天津机场上空飞过，飞行高度在1万公尺以上。

综合多管道消息分析，这批苏35战机将交付中国人民解放军南部战区某航空兵部队。该部队在2016年12月25日接受首批4架苏35。

与苏27、苏30、苏33等前辈机型相比，苏35拥有更大的机翼和性能更先进的发动机。此外，尺寸更大的机鼻里也安装最新的相控阵雷达。

另一方面，苏35的衍生版本——苏35BM/苏35S在原基础上进行大幅改进，取消前翼和背部减速板，采用AL-41发动机，航电和座舱设备也全面升级。有消息称，苏35S加装后视雷达，可向后方发射半主动雷达制导导弹。

《汉和防务评论》此前披露中俄共签署24架苏35S的确认协定，目的是通过购买飞机获得发动机技术。

至于中国购买苏35S的另一个原因，可能是因为歼-20尚处于制造初期，且价格昂贵，中国空军无法迅速、大量装备。

此外，歼-11B虽然在不断生产不断升级，但终归不是完全自主设计的产品，因此在优化升级上只能小修小改，不敢大动筋骨。通过直接购买成品飞机，则可以成为迅速获得优化设计的捷径。

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