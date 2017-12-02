罢免黄国昌 安定力量今“齐步走”八百壮士来声援

台湾时代力量立委黄国昌罢免案将在本月16日投票，下周三（6日）则先举办电视说明会。发起罢免的安定力量今天（2日）在新北市的汐止七星区七个地区同时举办“人民觉醒、家庭安定”齐步走活动，汐止场次从汐止区公所冒雨出发。

反年金改革团体“八百壮士”副指挥官吴斯怀也率队参加。

据联合新闻网报道，今天北台湾大雨不断，但安定力量齐步走的活动依然在风雨中展开。

汐止区公所一早陆续集结安定力量的支持者，到了上午10时，安定力量方面估计已有近千人聚集，支持者和志工穿上雨衣、高举标语，在风雨中高喊“罢免黄国昌、‘国家’才健康”等口号，更高唱战歌彼此加油打气。

安定力量主席孙继正表示，现在越接近罢免投票的紧要关头，全台人民都在看这场重要的仗，也唤醒公民觉醒，有越来越多的人参与罢免活动。

孙继正说，安定力量基于核心价值，只要认同安力的理念，都欢迎参加罢免活动。他表示，今天听说有军公教退休联盟，还有警消联盟志工都陆续前往，甚至有人从台湾中部北上，是很大鼓励。

谈到12月16日的罢免电视说明会，孙继正强调，会以以诚实、诚恳、平静的态度，呈现安定力量核心的价值和态度。

此外，也会针对黄国昌被汐止人民认为不适任和不被人民信任的角度，来质询黄国昌。

孙继正说，他也是汐止的一个选民，也是安定力量的主席，背负3.5万人的托付，希望黄国昌能对人民好好说明。

反年改团体“八百壮士：今天也号召百余人到现场声援。

八百壮士副指挥官吴斯怀说，八百壮士全力声援安定力量的罢免活动，这不是地区性的活动，这是台湾民主自由试金石。

他表示，如果政治人物不好好做，人民的力量就会让他下台。不但是八百壮士，军系、警界、公教，全部都声援安定力量，要将无良的政客下台，一定要成功。

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