台网民明天行政院前办“功德诵经法会” 反“过劳死版”修法

台湾《劳基法》下周将推动修法，外界质疑次修法向资方靠拢，不少劳团与青年团体在社群串连号召抗议行动。

据联合新闻网今天（2日）报道，有网民在面簿成立“过劳功德会”粉丝页，除了发挥创意揶揄行政院长赖清德的“功德说”外，也号召民众明天下午1时30分，到行政院前人行道，举办《过劳大悲功德大法会-集诵劳基法经》活动。现场将有青年落法抗议，并集体唱诵《劳基法经》。

上述粉丝页的贴文表示，《劳动法》恶修严重冲击了国内劳动者的权益，加深了过劳、低薪恶状。基于全台劳工朋友的利益，面对奄奄一息的劳动权益，“功德会”决定举办《过劳大悲功德大法会-集诵劳基法经》祈求它能起死回生，也呼应“‘赖神’（赖清德的外号）等‘天上诸圣’宣示‘作功德’的殷殷教诲”。

贴文说，众人将在活动上“唱诵”《劳基法》，并向参与者说明新旧版本的差异奖与冲击。该会也欢迎民众到现场折莲花、纸鹤、元寳，“回向天上诸神”，“盼民众能早日脱离过劳之岛”。

另一方面，“2017五一行动联盟”也在面簿建立活动，将在下周一（4日）上午9时起，在立法院群贤楼旁，举办活动。活动说明指出，为了拒绝《劳基法》修法过后，全台“善男信女”加班、过劳更加恶化“功德爆表”，邀请台湾各地的“善男信女”们，一起表达出劳动人民的声音。

免费试阅14天