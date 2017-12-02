开航线聚货源 陕西加快打造“中国孟菲斯”

西安—芝加哥全货运航线中兴通讯物流直航项目昨天（1日）在西咸新区空港新城启动。装载50吨中兴手机产品的航班将从西安起飞，经过大约14小时飞行直达芝加哥。

据中新社报道，这是继西安至广州货运航线服务美光、西安至首尔货运航线服务三星后，空港新城以航线聚货源、加快打造“中国孟菲斯”的又一举措。

据报道，地处内陆的陕西不沿边、不靠海。该省通过建设国际航空物流枢纽，形成高附加值的产业聚集，充分融入全球贸易的物流“朋友圈”。

截至目前，空港新城已累计开通中国国内、国际全货运航线13条，聚集临空产业项目27个。今年新开通西安至阿姆斯特丹、芝加哥、哈恩三条洲际全货运航线，截至11月底货邮吞吐量近万吨。

空港新城管委会主任贺键表示，将继续搭建西安辐射全球的货运航线网络，满足陕西大型加工贸易企业航空物流需求，吸引周边乃至丝路沿线国家的货源经空港新城向全球转运。

今年4月，西安—芝加哥全货运航线开通，目前已运行50架次，实现出口货运量近300吨。

中兴通讯今年已向美国出口手机近2300万部，此次物流直航将为中兴通讯每年1500吨手机产品，从西安出口美国提供航空物流保障。此外，也降低了通过公路运至香港转运的货运成本，提高运输效率。

中兴通讯股份有限公司副总裁周建峰说，随着2018年中兴通讯西安基地二期的逐步投产，西安终端的产能将进一步扩大。届时希望能增加西安至美国的货运能力。同时，欧洲、俄罗斯等区域的空运航线需求也会增加，希望与空港新城加大合作，实现共赢。

空港新城官方则表示，将逐步搭建西安辐射全球的货运航线网络，促进航空货量大幅增长，计划到2022年货运航线达到45条左右，咸阳机场年货邮吞吐量达到100万吨。

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