中国证监会：坚决查处实控人董事长违法行为

中国证监会新闻发言人高莉昨天（1日）表示，证监会近年来在监管工作中，始终高度关注上市公司实际控制人、董事长的履职情况，对其滥用控制权、利用职务便利和优势地位实施的各类违法行为，予以坚决查处。

据新华社今天（2日）报道，高莉在北京例行新闻发布会上说，2016年以来，证监会对32名实际控制人、董事长立案调查，涉及主板上市公司13家、中小板上市公司11家、创业板上市公司2家。

此外，相继对温德乙、郭丛军、鲜言、阙文斌、张恩荣等人作出行政处罚，对部分人员依法采取证券市场禁入措施，将涉嫌犯罪行为依法移送追究刑事责任。

从案件类型看，既有指使公司骗取发行核准或违规披露的案件，也有滥用信息优势操纵市场、内幕交易的案件，还有违背对公司的忠实义务，背信损害上市公司利益的案件。

从涉案环节看，有的在发行环节报送虚假材料，有的在持续信息披露环节指使、操控公司虚假陈述，有的在股份减持、增发、股权转让等敏感时点从事信息操纵或内幕交易。

从违法手法来看，有的组织、策划他人实施财务造假，有的找热点、编题材、讲故事，操控公司信息披露的内容、时点与节奏，配合二级市场操纵股价。有的通过资金占用、违规担保、非公允关联交易等手段损害上市公司利益。

从涉及主体来看，有的与私募机构等内外勾结、联手操纵，有的伙同亲友、同事实施内幕交易，还有的指使下属炮制、传播虚假信息。

从违法态势看，有的屡屡“压线”不收手，甚至控制多家上市公司实施多项违法违规，演变为“里应外合”式产业链，虚假陈述、信息操纵、内幕交易、违规减持交织复合，严重损害投资者利益，社会影响十分恶劣。

高莉强调，上市公司实际控制人、董事长是公司治理的主导力量，应当自觉依法合规经营，聚焦做强做大实体主业。此外，也要坚决摒弃“上市圈钱”的错误观念，远离“伪市值管理”的非法行径，切勿心怀侥幸。

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