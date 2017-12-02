银监会前10月罚没资金6.67亿元 中国银行业乱象渐息

中国银监会审慎规制局局长肖远企昨天（1日）在北京表示，今年以来中国银行业市场乱象高发频发势头有所遏制，新发大案要案大幅减少，前10月银监会针对相关机构共罚没资金6.67亿元（人民币，下同，1.36亿新元）。

据中新社报道，中国银监会当日举行通气会通报近期重点工作。肖远企在会上指出，今年以来，银监会在专项整治市场乱象，弥补制度短板。此外，也防范金融风险等方面采取了一系列监管措施和政策，取得了阶段性成效，行业出现一些新变化。

具体来看，银行业回归本源、专注主业的趋势有所显现。据统计，今年前10月中国银行业新增贷款12.2万亿元，比去年同期多增1.5万亿元，新增贷款占新增资产比例较去年同期大幅度提高35.2个百分点。

肖远企分析说，贷款是商业银行最主要和传统的资产，从这些数据可以看出，银行业回归本源、专注主业的效果在贷款的增量和占比上得到充分体现。

与此同时，市场乱象高发频发势头也得到遏制。今年前10月，银监会系统作出行政处罚决定2617件，处罚银行业金融机构1486家，罚款合计5.92亿元，没收违法所得0.75亿元。

此外，也处罚责任人1096人，取消130人一定期限直至终身的董事、高管人员任职资格，禁止49人一定期限直至终身从事银行业工作。

除对银行业金融机构进行处罚和追责外，银监会也督促银行业自身进行内部问责处罚。

据透露，前10月中国各级银行业金融机构已累计内部问责处理分支机构2687个、人员16.7万人次，依法向司法机关移交252人。

肖远企表示，自整治市场乱象以来，随着不规范的经营秩序得到恢复，套利行为、非法业务、高风险业务得整治，中国银行业市场秩序已趋于有序。

此外，当前商业银行资本充足率、拨备覆盖率、流动性比例均保持在较高水平，抵御风险能力继续提高。

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