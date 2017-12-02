山西：山阴县明长城穿心楼完成修缮

山西省山阴县有一段明长城遗址穿心楼，去年因遭遇强风倒塌引起海内外关注。山阴县政府透露，当地日前已基本完成对这段长城的修缮。

据新华社今天（2日）报道，这座穿心楼位于山阴县广武城，是明代长城的重要关堡。

在上世纪60年代，由于穿心楼部分建筑坍塌，只余一面，形成了“月亮门”的独特景观。去年中国“十一”国庆长假期间，经过长年风蚀雨侵砌砖脱落的“月亮门”，遇强风自然坍塌。

报道引述山阴县文化局局长李志文介绍，坍塌后当地组织人员连夜冒雨搭建防护架，防风防雨，防止发生次生损坏。

随后长城保护专家进行了实地勘测，制定抢救性保护方案。今年6月保护方案通过专家论证，9月下旬修缮工作正式启动。

按照山西省《关于公布山西省历代长城保护范围及建设控制地带的通知》的要求，在长城的保护范围内，不得拆除、改建原有长城遗存，也不得添建新建筑和进行其他建设工程。

因此，施工单位采取最少干预的原则，利用原有和从附近村庄回收的2万多块长城砖，采用仿古工艺，对穿心楼的台基和楼体残迹实施修缮加固。

据报道，穿心楼修缮工作日前基本完成，并迎来第一批游客。一位来自北京的长城爱好者说，“月亮门”倒塌了是个遗憾，但修缮后的长城修旧如旧，保持了长城古朴沧桑的美感。

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