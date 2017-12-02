人工智能白皮书：中国人工智能技术支出2020年将占全球12%

人工智能白皮书昨天（1日）在北京发布。白皮书预计，全球人工智能支出到2020年或将达到2758亿元（人民币，下同，560.91亿新元），中国人工智能技术支出到届时将达到325亿，占全球整体支出的约12%。

据中新社报道，国际数据公司（IDC，International Data Corporation）中国总裁霍锦洁在“全球思想盛筵——人工智能与人类文明”大会上发布了上述白皮书。

白皮书指出，信息流是新一代人工智能的新理论、新技术、新平台，是跟社会新需求相结合的产物，具有强大的延展性和渗透性。

此外，以人工智能技术为支撑的信息流，已经发展成为数字时代人们获取信息的重要形态。白皮书指出，“信息流将成为人工智能新时代的引领者”“我们相信，人工智能与信息流技术将带动新一轮的产业数字化转型浪潮。”

随着人工智能技术在移动互联网、物联网、无人驾驶等领域的应用不断深入，人工智能产业规模持续高速增长。

白皮书关注了人工智能浪潮中各国政府的举措。此外，也介绍了美国、日本、韩国等国近几年纷纷出台多项战略、计划积极推动人工智能发展，以及中国政府从各方面支持和促进人工智能发展的举措。

今年7月，中国国务院印发《新一代人工智能发展规划》，提出到2020年，中国人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步；到2030年，人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心。

白皮书预计，到2020年，全球人工智能支出将达到2758亿元。中国政府、资本市场对人工智能的高度重视和持续投资，将促使中国人工智能飞速发展。到2020年，中国人工智能技术支出将达到325亿，占全球整体支出的约12%。

白皮书建议，中国政府应把握住人工智能时代发展信息流这一竞争新优势，鼓励中国企业积极“出海”。此外，也支持人工智能企业加强专利布局，牵头或参与国际标准制定。

免费试阅14天