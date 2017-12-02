中俄“合作－2017”联合反恐演训今启动

中国人民武装警察部队与俄罗斯国民卫队“合作－2017”联合反恐演训今天（2日）上午在银川近郊某训练基地启动。

新华社引述武警部队参谋部领导介绍说：“这次联合反恐演训是深化中国人民武装警察部队与俄罗斯国民卫队友好合作关系，进一步丰富双方务实交往内涵的一次具体行动。”

此外，通过演训，旨在提高双方参训人员的联合反恐水平和反恐作战能力，以及两支部队在本地区突发恐怖主义威胁时的应对能力，不针对任何第三方国家和地区。

据报道，在奏唱俄中两国国歌后，武警部队参谋长郑家概和俄罗斯国民卫队参谋长琴奇克向对方参训分队指挥员授联合演训队旗。郑家概宣布联合反恐演训开始。

据悉，联合反恐演训于今天至13日进行，为期12天。

按照实战化、体系化、对抗化、基地化要求，演训主要安排反恐技战术和指挥训练、战法交流研讨、山地联合清剿武装恐怖团伙战斗综合演练等内容。

演训将在武警宁夏总队综合训练场、青铜峡某战术训练基地等多个训练场进行。

据报道，此次联合反恐演训，中俄双方成立联合训练队，实行混合编组、集中组训，各派32名队员参加。其中，中国武警部队派出宁夏总队“沙狐”突击队，俄罗斯国民卫队派出“勇士”突击队和“山猫”快反部队。

联合反恐演训中方领队、武警部队参谋部训练局副局长刘志军说，参训官兵不仅要完成中俄双方共同协商确定的训练课目，而且要相互学习交流反恐战法和实战经验，达到破解难题、提高能力、增进友谊、深化合作的目的。

据了解，这次联合反恐演训是中俄两国同类部队继“合作－2007”联合演习、“合作－2013”联合训练、“合作－2016”联合反恐演训之后的第四次跨国合作。

武警宁夏总队“沙狐”突击队是首次参加联合反恐演训。队长温世宏表示，将以过硬的技能、灵活的战术、顽强的作风积极投身到演训中去，进一步提升部队反恐作战能力，展现中国武警的良好形象。

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