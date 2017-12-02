莫高窟游客不均衡压力大 旺季一月到访量是淡季半年总和近三倍

游客不均衡带给世界文化遗产莫高窟的压力正在增大。统计显示，旺季时期，一个月的游客到访量是淡季半年到访量总和的近3倍。

据新华社今天（2日）报道，近日在敦煌举办的“2017年至2018年甘肃冬春旅游推介会”上，作为唯一一家世界文化遗产管理单位参会的敦煌研究院发出呼吁，“如果真的爱敦煌，那就请淡季来看它”。

敦煌研究院透露，从2016年11月至今年4月长达六个月的冬春季，莫高窟累计接待游客15万人次，而今年8月就接待游客42万人次，洞窟压力与游客体验可想而知。

莫高窟坐落在甘肃省河西走廊西端的敦煌市。这里属暖温带干旱性气候，干燥的环境为这处1650多岁的文化遗产提供了得天独厚的保护条件。

近年来，前来莫高窟的游客猛增，成为遗产保护的一大威胁。

每年暑期，是敦煌温度最高时，也是接待游客最多时。莫高窟洞窟窟型内部空间大而窟口小，空气流通不畅。游客蜂拥而至，很容易造成洞窟内湿度、二氧化碳浓度升高，这或将对文物造成不可逆的损害。

莫高窟开放管理委员会副主任李萍介绍了莫高窟，为拉动冬春季旅游所出台的多项优惠措施。如在11月1日至次年4月30日前往莫高窟参观，游客仅需支付100元，就能参观12个洞窟。

这意味着，淡季门票价格仅为旺季的一半，能参观的洞窟却比旺季多。游客还可免费参观藏经洞陈列馆、敦煌石窟文物保护研究陈列中心。

此外，敦煌研究院还推出了“念念敦煌”系列文创体验课程。游客可报名参加型染、敦煌色系口红定制、敦煌图案钩线填色等课程。

对于游客来说，随着冬春季节游客总数回落和气温降低，进入洞窟后的参观体验也会更好。

莫高窟开凿于公元366年。保存至今的735个洞窟中有4.5万平方米的壁画，以及2000多身彩塑，展现了涵盖文化、艺术、宗教等诸多层面的历史图景。1987年，莫高窟被列入世界文化遗产名录。

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