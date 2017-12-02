速拆“功德院”贴纸 柯文哲：恶搞好玩后还是要清

有台湾青年团体昨天（1日）不满行政院长赖清德的“功德说”，将台北街道的“行政院”部分站牌、路标，贴上“功德院”贴纸遮盖，以示抗议。台北市府立即清除贴纸，外界怀疑柯文哲此举是“挺赖”，柯文哲今天（2日）受访澄清说，“公车站牌毕竟是公共设施，KUSO（恶搞）一下就好”。

据自由时报电子报报道，有青年团体昨天将台北街道的“行政院”部分站牌、路标，贴上“功德院”贴纸遮盖，以抗议行政院长赖清德的“功德说”。台北市公车联营管理委员会立即于昨天上午9时清除贴纸，外界怀疑北市府的快速动作，可能显示柯文哲“挺赖”。

对此，柯文哲今天受访澄清说：“行政院就是行政院，这个（贴贴纸行为）也是一种破坏公物，虽然KUSO很好玩，不过好玩后还是要拿掉，公共设施不要开玩笑，还是要处理”。

对于公车联管会声明拟追究（贴贴纸者）法律责任，是否“太没幽默感”并“违反比例原则”，柯回应说：“不是啦！这就像贴小广告一样，有看到还是要把它撕掉”。

对于公共标牌遭贴贴纸抗议“功德说”，赖清德回应说：“年轻人有创意，这个我不以为意”。北捷则表示，违规张贴可开罚行为人1500元（新台币，67.31新元）。

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