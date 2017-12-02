赖清德︰2020支持蔡英文连任

面对2018年县市长选举，台湾行政院长赖清德昨天（1日）在电视专访表示，他不会参选台北市长，只负责助选和辅选，更重申“2020年我支持蔡英文总统！”

此外，赖清德也阐述从政目标，指他当行政院长就是拼经济及壮大台湾，让台湾人得以安居乐业，能以台湾为荣。

据自由时报电子报今天（2日）报道，针对2020年总统大选，民进党若要他承担重责大任是否会愿意参选，赖清德强调：“我支持蔡英文总统，接任她的行政院长，也等于是用行动支持蔡英文。”

他表示，自己在台南市长任内，就曾公开讲2020年支持蔡英文，所以这部分没有问题。

对于民进党中央若征召他去选台北市长，赖清德指出，他现在接任行政院长，最重要工作是把行政院工作做好，没有再去想其他选举问题，并称：“2018我应该是助选和辅选！”

面对民进党是否应自提人选，与台北市长柯文哲对决，赖清德认为，他担任行政院长不宜谈论此事。他说，因蔡英文上任后希望党与行政院能够分开，“要提名谁，原则上我做行政院长都尊重！”

不过，赖清德也说，柯文哲很认真，也清廉，操守也很好。他指出，政治人物最重要就是操守，能力当然很重要，但是比起能力，更基本要求是操守。

赖清德认为，全台民众会支持柯文哲，这也是个因素。

据报道，中国国民党内部评估明年在宜兰县、澎湖县、彰化彰、云林县及嘉义市有机会“绿地变蓝天”。对此，赖清德分析，这五个县市非直辖市，困境是没人、没钱解决地方问题，加上官员职级不够高，没办法留住人才，人才不够真的很难办事。

赖清德说，以前国民党之所以把自己的城池输掉，都是因为操守有问题。他表示，也许目前这五位绿营县市长的民调显示还要继续拚斗，不过他们都非常认真，也长期经营基层，没有一个是有操守上的问题。

赖清德也提及自己从政目标，就是希望台湾是一个绿色、和平、尊严的地方。他说，当行政院长就是拼经济及壮大台湾，让人民得以安居乐业，能以台湾为荣。

赖清德也说，行政院团队态度就是诚实面对问题、务实拟定政策、踏实解决问题，“是解决问题不是解释问题”。

赖清德表示，希望每个团队成员都能够清廉及勤政，并逐步改善人口老化问题。

他指出，2025年台湾人口数开始要翻转向下，若生育率不改变，人口老化将会非常严峻。台湾要建立一个友善生育养育的环境，现在已经刻不容缓。

对于空气污染日益严重，赖清德也请台中市长林佳龙支持屋顶型太阳能发电。他认为，太阳能发电多少台中火力发电厂就降载多少，＂我们可以这样承诺＂，并管制生煤使用量来解决问题。

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