方星海：证监会拟放宽外资入股期货公司股权比例至51%

中国证监会副主席方星海今天（2日）表示，近期，证监会按照国务院统一部署，拟放宽外资入股期货公司的投资比例限制，单个或多个外国投资者直接或间接投资期货公司的投资比例限制放宽至51%，三年后投资比例将不受限制。

据新华社报道，方星海是在第十三届中国（深圳）国际期货大会上做出上述表示。

方星海说，高效的期货市场在稳定与改善企业经营业绩、促进核心企业与上下游企业的良性整合、实现产业优化升级上，发挥着关键性的作用。

他认为，一个高效的期货市场应该具有丰富完善的期货及期权品种体系，公正可信、具有全市场代表性的期货价格，以及期货价格，能够便捷有效地从期货市场传导至企业终端用户。

五年来，中国共上市27个新品种，占目前已上市55个期货品种的495。今年上半年，中国又推出了豆粕、白糖两个商品期权，标志着中国期货衍生品市场进入新的发展阶段。

此外，棉纱期货今年上市，为棉纺织上下游产业链企业，提供了更多的风险管理工具，服务中国棉花目标价格改革和新疆地区经济社会发展。

据介绍，目前，筹备多年的原油期货，已经进入上市前最后冲刺阶段；苹果期货的上市工作已基本就绪。

此外，纸浆、红枣、20号标准橡胶、两年期国债、生猪、尿素，以及铜期权等品种研发工作正在积极推进。

方星海表示：“当前，中国经济发展处于重要的战略机遇期，期货市场前景广阔。期货经营机构要顺势而为，实现其自身的转型发展。”

他说，期货经营机构要回归本源，不忘服务实体经济的初心，找准定位，提高核心竞争力，加强合规建设，严控风险，牢牢守住风险底线。

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