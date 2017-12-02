雅诗阁：天津失火公寓与旗下品牌“盛捷”没有关系

（早报讯）天津一服务公寓昨天凌晨失火造成10死5伤，媒体均报道失火的是“天津盛捷公寓”，但经营“盛捷”品牌的服务公寓业者雅诗阁（Ascott）今天发出声明与公开信澄清，已出售该大厦，与其无瓜葛，新业主也已将公寓重新命名为“泰禾·金尊府”。

此前，天津媒体均报道，昨天凌晨4时许失火的公寓是位于天津市河西区友谊路与平江道交口的盛捷友谊服务公寓。

新加坡凯德集团（CapitaLand）旗下的雅诗阁中国今天发表声明，对失火事故表示“深感惋惜和痛心”，并对受灾民众致以诚挚慰问。但声明接着针对“一些不实传言”强调，失火的大厦B座虽曾是该公司运营的服务公寓，但已在今年7月份通过股权交易出售，该公司的管理团队也已在9月撤出，不再管理该物业。

雅诗阁中国也在一封致中国上市公司泰禾集团旗下天津泰禾锦辉置业有限公司（简称天津泰禾）的公开信中，对天津泰禾在公开声明中将失火公寓称为“由我方投资收购的天津盛捷公寓”表示“非常遗憾”。

公开信澄清，失火的公寓与其经营目前已经与雅诗阁旗下品牌“盛捷”没有任何关系。雅诗阁曾在2009年至2017年9月管理和经营“天津盛捷友谊服务公寓”，但已于今年7月出售该资产，雅诗阁的管理团队已于今年9月撤离该项目。

公开信指出，天津泰禾从第三方处购得该资产，并在11月25日举行发布会，将该项目更名为“金尊府”，目前失火大厦楼顶的标识牌也为“泰禾·金尊府”。

公开信抗议，天津泰禾在昨天对媒体和公众的声明中把失火大厦称为“盛捷公寓”，不符合实际情况，给“盛捷”品牌造成了不可估量的负面影响，同时对另外两家正在天津运营的“盛捷”品牌服务公寓造成了极大的困扰和负面影响。

公开信强调，“盛捷”是全球知名的服务公寓品牌，始终将住客的生命和财产安全放在首位。

公开信也要求天津泰禾立即停止对该项目“盛捷”品牌的引用，并在两天内以书面形式发出正式声明，广泛告知媒体，更正对于本次火灾大厦名称的不实说法，消除对于“盛捷”品牌的不良影响。

公开信最后表示相信泰禾是“负责任的大公司”，“定能秉承实事求是的精神”，妥善处理此事。

泰禾集团是中国大型知名上市公司，业务涉及地产、金融、文化等领域。集团旗下的天津泰禾昨天发布了“关于天津盛捷公寓火灾事故的声明”，对火灾造成重大人员伤亡“表示深深的歉意”。

据《新京报》报道，该公司曾于今年11月25日召开发布会称，收购后，将会对公寓进行整体升级、改造，大堂、公区、配套会所及所有居住单元将全部重新装修，预计今年12月份开盘。

不过，火灾发生后，有附近居民受访时透露曾多次举报起火楼层装修期间存在消防安全隐患。

天津市人民政府新闻办公室官方微博“天津发布”今天发布消息，截至今早10时，这场事故共造成10人遇难，均为男性，初步确定，其中八人为三立装饰集团有限公司北京第五分公司工人，一人为北京百合建业建筑工程有限公司工人，另一人为遇难工人的朋友。

央视网报道，五名伤者病情趋于平稳。他们都是装修工人，在为该大厦装修样板间和售楼处。

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