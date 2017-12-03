故宫博物院宝蕴楼等入选第二批中国20世纪建筑遗产名录

第二批中国20世纪建筑遗产名录昨天（2日）在安徽池州发布，故宫博物院宝蕴楼、鼓浪屿近现代建筑群、西柏坡中共中央旧址、井冈山革命遗址等入选是次名录。

据中新社报道，这批遗产项目中有16个工业遗产项目。例如，大庆油田工业建筑群、茅台酒酿酒工业遗产群、石景山钢铁厂等。

其中，位于安徽池州的国润茶叶祁门红茶老厂房，并非大型工业企业，但是它保留了完整的老厂房、工艺流水线及传统红茶生产工艺，形成了物质文化遗产与非物质文化遗产兼得的“全遗产样板”。

据了解，“第二批中国20世纪建筑遗产项目”遍及中国25个省（市、自治区），项目凸显了中国优秀传统建筑风格与形式，涵盖文化教育类、工业遗产类、居住类、建筑群等方面。

此外，本批遗产项目，有很多作品都由建筑大师主持或参与设计。例如，梁思成设计的北京大学地质学馆旧址；杨廷宝等主持设计的淮海战役烈士纪念塔；张开济设计的百万庄住宅区等。

中国工程院院士马国馨认为，入选建筑遗产名录只是开始，并非结束。作为建筑遗产，以后会面临一系列的保护和开发利用问题，值得进一步探讨。

故宫博物院院长单霁翔介绍，故宫近年来在文物保护方面“费很大劲”，努力让文物“活起来”，力争其在原环境下有尊严地被保护下去。

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