指加媒炒作“中国威胁” 中国驻加使馆致函表达严正立场

中国驻加拿大大使馆多伦多当地时间昨天（2日）透露，已于日前致函加拿大《环球邮报》，就该报11月23日发表《中国的阴影笼罩在西方上空》一文炒作“中国威胁”之事，表达严正立场。

中新社引述中国驻加使馆在信函中说，作者认为，中国在西方国家扩大影响是对西方国家主权的威胁和政治制度的破坏。事实上，任何国家外交政策的目标，都是对外拓展自己的国家利益，推广国家形象。

上述信函指加拿大也不例外，加方一直将在国际社会推行自己的价值观作为其外交政策的核心，并质疑为什么中国就不行呢？

中国驻加使馆在信函中反问：“作者担心中国影响的扩大会损害西方国家主权和政治制度。我们怀疑作者是不是把事实搞颠倒了？”“这不是过去西方国家常对发展中国家做的事情吗？”

中国驻加使馆也说，该篇文章还将加拿大100多万华侨华人视为所谓的安全威胁。这种说法非常危险，具有种族歧视的嫌疑。

此外，类似论调如果任其扩散，很可能在加社会引起一股排华浪潮，就像100多年前人们在加拿大所经历的那样。那将会严重撕裂加社会，破坏加多元文化。

据报道，《环球邮报》是一份在加拿大全国发行的英文主流报纸，也是该国发行量最大的日报之一。

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