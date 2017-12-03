中方回应美不承认中国市场经济地位：已将美国类似做法诉诸WTO

针对美国不承认中国市场经济地位一事，中国商务部条法司负责人昨天（2日）接受访时表示，中方对此强烈不满、坚决反对，已另案将美国类似做法诉诸世贸组织。

中新社引述据美国媒体报道，指特朗普政府已正式拒绝中国在全球贸易规则下获得“市场经济”待遇的要求，并于11月中旬向世贸组织提交了这项决定。

对此，商务部条法司负责人表示，美方在世贸组织提交的这份文件，是其作为第三方参与中国诉欧盟反倾销“替代国”做法案，根据程序要求提交的书面陈述意见。此案争议的核心是2016年12月11日后，欧盟是否有权再依据《中国加入议定书》第15条对中国在反倾销调查中继续使用“替代国”做法。

该负责人表示，该案件与“市场经济地位”无关，世贸规则也没有“市场经济地位”的判定标准。美国并不是该案的当事方。中国已另案将美国类似做法诉诸世贸组织。

该负责人也称，美在书面陈述中罔顾世贸规则，一再将弃用“替代国”问题与“市场经济地位”问题搅在一起，企图混淆视听，“中方对此表示强烈不满和坚决反对”。

此外，该负责人强调，改革开放以来，中国已经建立并不断完善社会主义市场经济体制，得到了国际社会的广泛认可。中方敦促美欧等世贸成员信守国际承诺，切实履行世贸义务，终止在反倾销调查中对中国歧视性使用“替代国”的做法。

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