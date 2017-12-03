王沪宁：政党要承担构建人类命运共同体使命 关键要加强自身建设

中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁昨天（2日）表示，中共总书记习近平在高层对话会开幕式上发表主旨讲话，呼吁世界各国政党共同为构建人类命运共同体和建设美好世界发挥引领作用。政党要承担起这一使命，关键要加强自身建设。

据中新社报道，王沪宁是在北京集体会见出席中共与世界政党高层对话会的部分外国政党领导人时，作出上述表示。

他说，中共十八大以来，中共在以习近平为核心的“中共中央坚强领导下”，把党的建设摆在首位，推进全面从严治党，加强中共中央权威和集中统一领导。此外，也牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，全面增强执政本领，取得显著成效。

他表示，中共愿与各国政党就此加强经验交流互鉴。

另一方面，报道引述“外方”高度评价习近平在对话会上的主旨讲话，高度认同习近平总书记提出的世界政党携手推动构建人类命运共同体、建设美好世界的伟大倡议。

此外，愿意积极响应，共同发挥政治引领作用，为世界的和平安宁、共同发展和文明交流互鉴作出政党的贡献。

上述“外方”也表示，中共与世界政党高层对话会是政党政治史上的创举，为全球政党就党的建设、国家建设和全球治理开展交流合作提供机会、搭建平台、引领方向、汇聚力量，愿与中共一道推动对话会机制化。

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