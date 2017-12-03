天津致10死高楼火灾遇难者身份初步确定

据天津市人民政府新闻办公室官方微博消息，截至昨天（2日）上午10时，天津城市大厦B座火灾事故共造成10人遇难。专案组初步确定10名遇难者身份。

中通社引述天津市人民政府新闻办公室官方微博消息称，遇难者均为男性。

目前，专案组初步确定10名遇难者身份，其中八人为三立装饰集团有限公司北京第五分公司工人，一人为北京百合建业建筑工程有限公司工人，一人为遇难者单某某的朋友。

10名遇难者涉及户籍情况如下：河北四人、安徽三人、江苏一人、四川一人、陕西一人。

火灾发生后，中共河西区委、区政府成立了专门工作组，并设置伤员救治、安置救助、法律服务等专项工作小组协调处置善后工作。

其中安置救助工作设立10个专门工作小组，进行“一对一”对接服务。各项善后处置工作正在进行中。

12月1日凌晨4时许，位于天津市河西区友谊路与平江道交口的城市大厦38层发生火灾。据新华网消息，经现场反复清理检查，共有10人死亡，五人受轻伤正在医院救治。

起火原因正在进一步调查中，相关责任人员已被控制。

另据《天津日报》报道，12月1日下午，天津市紧急召开安全生产工作会议，传达中共天津市委书记李鸿忠关于“12·1”重大火灾事故的“指示批示精神”，听取有关部门和区情况汇报。

此外，也对全市安全生产工作进行再动员、再部署、再推动。

会议指出，在深刻汲取北京大兴“11·18”火灾事故教训、深入开展安全事故隐患排查整治专项行动期间。天津市发生重大火灾事故，性质尤为严重，教训十分惨痛，充分暴露出我们对安全生产工作认识不足、落实不够、责任不明等问题。

会议也表示，各级各部门各单位要牢固树立安全发展理念，“作为底线、红线、生命线”，“以重拳狠手和务实举措”彻底排查整治全市各类安全隐患。

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