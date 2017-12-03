新党主席郁慕明：有条件支持柯文哲连任台北市长

正在纽约访问的新党主席郁慕明，台北时间前晚（1日）表示，2018年台湾县市长选举有条件支持台北市长柯文哲连任，不支持前台北县长周锡玮参选新北市。中国国民党昨天（2日）对此表示，国民党的布局按计划走，也会争取友党与党友支持。

据中通社报道，郁慕明会见纽约支持群众时指出，新党支持新北市副市长侯友宜参选新北市长，不挺周锡玮。他解释，侯友宜在新北市耕耘10年，民调显示其支持度远高于民进党对手。

在台北市长方面，郁慕明称，假如民进党不推人，新党就推人；假如民进党推人，新党就支持柯文哲，因柯文哲在两岸保持交流议题上，思路与新党相对接近。

至于被看好的国民党立委蒋万安，郁慕明认为他还年轻，先留住这步棋。

郁慕明说，新党对2018年地方选举的各地选情会以大局为重，不需要到处烽火，有多少实力，做多少事，全面开战是自找麻烦。

国民党文传会主委李明贤受访指出，对于新党说法，国民党不评论，也不评论个案。他说，国民党对2018年地方选举布局有既定的节奏跟提名时程，一切照计划走。

对于新党的表态，周锡玮发表声明表示：“郁老年纪越大，离理想越远。希望郁老好好散心，新北市长，就交给新北乡亲、国民党和周锡玮来操心吧。”

侯友宜受访时仅表达谢谢关心，并指出每一个对他有期许的，他都虚心乐于接受。他表示，选举是明年的事，把份内事做好才是本责。

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