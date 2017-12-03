台劳团明将发起落发念经活动抗议《劳基法》修正

民进党立法院党团干事长刘棹豪昨天（2日）表示，《劳基法》修正草案微调完整内容将在明天（4日）出炉。对此，有劳工团体表示将在当天发起抗议活动，形式包括落发、念经。

在野党团则表示，内容出炉应充分讨论。

据中通社报道，民进党推动《劳基法》再修正，立法院明天将继续审查攸关“一例一休”的部分条文修正草案。刘棹豪表示，民进党团完整的修正草案内容，将在当天出炉。

不少劳工团体表示，明天一早将至立法院前抗议，盼立委不要通过修法草案，并强调若过程中议场有任何动静，不排除进去陈情。

负责抗议活动联系的人士表示，届时现场抗议形式除了落发外，也将竖立起“工人幸福”的灵位，并陪侍供桌、香火，象征《劳基法》通往极乐世界，徒留下在地狱受苦的劳工。

中国国民党立委蒋万安则指出，国民党的立场就是好好审查、理性讨论。他表示，希望行政部门届时能提出相关数据、资料和再修正的事实基础，以说服大众，不希望这么重大的法案非得在某个期限内通过。

此外，时代力量党团总召徐永明表示，等调查报告出炉后再检讨修法比较好，建议不要用党意压民意。若社会还有很多质疑，不要操之过急。

他也呼吁，若一开始就停止讨论，社会反弹会更大，也会比国民党当时处理海峡两岸服务贸易协议时更糟糕。

亲民党团总召李鸿钧则表示，应多听各界意见，释出善意微调，站在理性的角度，将各界和劳资双方意见一并纳入考虑，好好修法，让劳资双赢。

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