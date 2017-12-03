港跨栏女子运动员自爆遭性侵 政务司司长：冀警方跟进

香港跨栏女子运动员吕丽瑶日前公开多年前曾被一名教练性侵犯。香港政务司司长张建宗昨天（2日）强调对性侵“零容忍”，希望警方能进一步跟进该事件。

中通社引述张建宗说，特区政府对此事高度关注，行政长官早前也很清楚、开宗明义地表达政府的关注。

他强调，这种情况是绝对不能够接受的，是“零容忍”的，一宗都不能让它发生。

张建宗续指，青少年最重要的是要保护自己，遇到这些情况一定要小心，也一定要举报。

他表示，希望警方能够有足够证据，可以进一步跟进吕丽瑶的事件。

尽管该事件引起香港社会广泛关注，但据了解，吕丽瑶事后并未向警方报案。

据报道，警方已通过第三者与吕丽瑶取得联系，吕丽瑶正在考虑是否向警方报案。

警方指，不想让对方感到压力，会等候数天再作打算，现阶段暂不会接触疑涉案教练。

教育局局长杨润雄前天（1日）表示，支持吕丽瑶公开事件。他希望将来能通过更多资料，让执法部门和机构可以作出跟进行动。

执业大律师陆伟雄则解释说，警方最基本的条件是要有受害人口供，才能立案调查。此外，要掌握案发时间、地点及手法等，才能拘捕并盘问疑犯。

此外，也有协助妇女处理性暴力的团体指出，报案与否应由当事人自行处理，呼吁外界给予空间。

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