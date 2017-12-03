日经：丹东市朝鲜在华餐厅倒闭、停招朝籍劳工、旅行社停赴朝团

日经中文网前天（1日）发表调查报道，内容为走访中国辽宁省丹东市，观察当地对朝贸易情况。朝鲜90%对外贸易来自中国，其中丹东市接壤朝鲜边境，独占中朝贸易70%。

据报道，联合国安理会就朝鲜第六次核试，于今年9月通过新一轮制裁，限制对朝石油产品供给，同时禁止向朝鲜劳工发放工作签证。

中国也发出通知，要求自联合国决议通过之日起，在四个月以内，关闭朝鲜个人和团体在中国设立的合资企业或全额出资企业。此外，中国国际航空在11月20日后停办北京往来平壤航班。

日经中文网引述多位朝鲜消息人士指出，受制于煤炭和铁矿石禁运，朝鲜企业如钢铁厂被迫减产，正在削减人手。

此外，在朝鲜各地“黑市”，中国产品也在减少，汽油价格上涨。据称，在朝鲜首都平壤市内，当局加强取缔普通车辆，还就官员非必要非紧急使用车辆设限。

不过，由于朝鲜经济个别部份对外依存度有限，大米价格和汇率未有明显波动。

另一方面，丹东市内朝鲜餐厅公布“因维修暂停营业”。知情人士透露说：“部分人已经回朝鲜了。维修只是表面的理由。”

据报道，丹东市内有八家朝鲜餐厅，其中11月已有三家关闭，大概由朝鲜全额出资。还在营业的朝鲜餐厅，顾客也不多。

朝鲜一直通过在华经营餐厅，获取大量外汇。据知，这类餐厅在中国各地约有50家，预料倒闭潮将波及其他中国城市。

日经中文网也指出，丹东市内工厂原本聘请朝鲜外劳。不过，据工厂附近的中国居民称，从10月开始见不到朝鲜人集体行动。

朝鲜工人以价廉而勤恳着称，有指在华朝鲜劳工高达10万人，但中国政府目前似乎停止了签证发放，连在职朝籍工人也被解除僱佣协议。

中国的公安相关人士透露：“中央发出命令，要求让朝鲜劳动者尽快回国。”

至于中朝旅游业也未能倖免。中国于11月要求丹东市内旅行社，暂停办理三天两夜以上朝鲜团，当局甚至限制即日往返行程。

旅行社相关人士称：“现在是冬天，游客本来就少，还算好，如果持续到明年春天以后，就惨了。”

据报道，韩国情报机关国家情报院于11月2日向韩国国会汇报，评估国际制裁对朝影响。

据称，2016年朝鲜经济增长在2016年达到3.9%，预计到2018年将最多降至-5%，还有可能陷入经济危机，程度或不亚于1990年代爆发的饥荒。

此外，今年1至10月中朝贸易额也比上年同期下降12个百份点。朝鲜则在11月7日召开内阁扩大会议，讨论在各产业领域加强自给自足措施，包括增产煤炭和扩大供电量。

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