央视女主持分享凭中国人身份巴基斯坦购物经历 被网民批与明抢无异

央视旅游节目女主持房琪近日在节目上，分享在巴基斯坦的购物经历。她称，当时手拿两款裙子，问护送她的士兵选哪一条好时，士兵考虑一会即便举起AK47步枪指向店主，要对方给予她“买一送一”。

房琪的言论获得在场观众不少掌声，但随即而来的是海量的网络批评，指她与明抢无异、消费国家尊严去满足虚荣。

据网媒“香港01”昨晚（2日）报道，房琪最近在节目《我是演说家》第四季中演说，题目为“原来世上还有巴基斯坦这样的地方，对你好只因你是中国人！”

房琪称，自己在士兵护送下到达店铺，期间相中了两条裙子，一条红的，一条白的。她于是向护送她的大兵询问意见，结果大兵直接举起他的AK47指着店主，说“你买一条送一条她中国人”。

据报道，尽管房琪的民族自豪挂在面上，现场观众对此也颇为受用，但有不少人指出这种行为跟抢劫无异；欺负一个手无寸铁的老百姓，房琪所谓的感动只是建立在别人的痛苦之上。

有网民质疑说，如果房琪是那位被人用AK47指着的店主，她还会感动吗？

据悉，房琪是央视《中华美丽行》的外景主持人，同时也是《我是演说家》第三季的参赛选手。

不少微博大V都认为房琪的言论过火。有人指出，“作为演说嘉宾，房琪的台风表现无疑是合格的，但对于演讲稿内容的斟酌明显缺乏谨慎”，同时认为，《我是演说家》节目组也自然难逃其咎。

房琪日前则在微博回应批评称，“演讲中的每一个内容都属实，两条裙子最后我都付了钱，持枪大兵说完话也忍不住笑了，所谓‘抢劫’这节奏带的实在言重了。”

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