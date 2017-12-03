王沪宁今谈数位经济 强调网络主权下发展

中国官方主办的第四届世界互联网大会今天（3日）上午开幕。中共政治局常委王沪宁表示，中国要发展数位经济，但也强调“网络主权”和网络治理。

王沪宁也说，应倡导在尊重网络主权的基础上，加强网络空间互联互通。

据联合新闻网报道，本届世界互联网大会主题是“发展数字（数位）经济 促进开放共享—携手共建网络（网络）空间命运共同体”，计有80余国、1500名人士、400家企业参与。

据报道，王沪宁是这次参与大会最高层级的中共中央领导人。

他在开幕式上发表演讲，多次引述中共总书记习近平对网络发展的言论，包括“网络主权、网络空间命运共同体”等观念，并重申中国要推动大数据应用及人工智慧等发展，中国开放的大门不会关闭。

此外，王沪宁的谈话中也展现中国想参与制定网络规则的企图心。

他说，全球网络发展治理没有旁观者，“大家的事应该共同商量”，应加强网络和数位经济领域的政策、法令、规则、标准的协同联动，制定更加平等的、反映各方利益关切的国际规则和标准。

在网络发展方面，王沪宁提出五点建议，包括：鼓励创新创造、促进开放合作、开放共享数据资源、强化协同联动、促进安全良好秩序。

他说，2012年中国跨境电商交易额只有2.1兆元（人民币，下同，0.43兆新元），2016年已有6.7兆元，希望顺应网络发展的历史机遇，以数位经济作为中国发展的驱动力。

王沪宁表示，中国将完善法律制度，优化政策环境，欢迎各国网络企业和创业者前来投资创业，也希望各国市场向中国企业进一步开放。

此外，在发展数位经济的同时，王沪宁也强调，要加强打击网络犯罪、维护国家安全。

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