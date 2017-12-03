习近平重申网络主权 呼吁全球共同治理网络

中国国家主席习近平今天（3日）在发给第四届世界互联网大会的贺信中，再度强调其“网络主权观”，呼吁全球在此一基础上共同推动网络治理，建构“网络空间命运共同体”。

此外，他也重申其两年前所提出的互联网发展“四项原则”“五点主张”。

据联合新闻网报道，第四届世界互联网大会今天上午在浙江乌镇开幕。此次大会主题为“发展数位经济、促进开放共用—携手共建网络空间命运共同体”。

主办单位表示，今年大会共有来自全球约1500位各国领导人、国际组织负责人、互联网界代表人物及专家学者参加。

在上午开幕式上，中共中央宣传部长黄坤明代为宣读习近平贺信。

习近平在贺信中表示，当前，以信息技术为代表的新一轮科技和产业革命正在萌发，为经济社会发展注入了强劲动力。同时，互联网发展也给世界主权、安全、发展利益带来许多新的挑战。

习近平指出，全球互联网治理体系变革进入关键时期，建构网络空间命运共同体日益成为国际社会的广泛共识。

习近平说：“我们倡导‘四项原则’、‘五点主张’，就是希望同国际社会一道，宗重网络主权，发扬伙伴精神，大家的事由大家商量着办，做到发展共同推进、安全共同维护、治理共同参与、成果共同分享。”

互联网发展“四项原则”“五点主张”是习近平2015年12月16日出席第二届世界互联网大会时所提出的。其中，“四项原则”是尊重网络主权、维护和平安全、促进开放合作、构建良好秩序

“五点主张”则是：一、加快全球网络基础设施建设，促进互联互通；二、打造网上文化交流共用平台，促进交流互鉴；三、推动网络经济创新发展，促进共同繁荣；四、保障网络安全，促进有序发展；五、构建互联网治理体系，促进公平正义。

习近平在贺信中还表示，中共十九大制订了“新时代中国特色社会主义”的行动纲领和发展蓝图。此外，也提出要建设网络强国、数字中国、智慧社会，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，发展数字经济、共享经济，培育新增长点、形成新动能。

习近平表示，中国数字经济发展将进入快车道。中国希望通过自己的努力，推动世界各国共同搭乘互联网和数字经济发展的快车。他也强调：“中国对外开放的大门不会关闭，只会越开越大。”

免费试阅14天