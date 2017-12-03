中韩“破冰”复出团 传禁乐天购物

随着中韩关系逐渐缓和，中国游客组团赴韩国游正式解冻。32名北京游客昨天（3日）组成赴韩旅游团，从北京出发，顺利抵达韩国，展开为期五天的旅程。

据报道，这是今年3月中国禁止组织赴韩游团以来的首个赴韩团，团员们昨天打出“破冰韩国首发团”的横额，在机场拍照留念。但有媒体传出，中国游客被禁止在乐天的商场购物，因该公司为韩国部署反导系统萨德提供土地。

据香港《星岛日报》今天（3日）报道，该旅游团由32名北京游客组成，昨天从北京出发，搭乘韩国的韩亚航空公司班机，当天顺利飞抵韩国仁川国际机场，展开五天四夜的观光旅游。游客在出发前也打出“破冰韩国首发团”的横额拍照。

该团是在上月30日取得韩国团体旅游签证，成为今年3月传出“禁韩令”以来的“团体签证一号”。

组织该旅游团的海涛旅游公司负责人说，在有关部门确认同意后，该公司第一时间联络韩亚航空及韩国的旅行社。在多方配合下，用最短时间重启韩国游业务，并将接待标准升级。

不过，有中国旅行社的主管透露，他们被告知不允许推出涉及乐天集团的旅游套餐行程，包括游客不得在乐天的商场及免税店购物等，事缘北京强烈反对该集团提供土地安装萨德。

据报道，自韩国决定部署萨德后，中国去年底祭出“限韩令”，至今年3月，赴韩游的中国人旅游团基本绝迹。

上月底中国旅游主管单位确认，从本月起部分解除赴韩禁令，将允许北京及山东的旅行社组织赴韩游团。

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