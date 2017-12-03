洒水除尘路结冰 西安38车连环撞

陝西西安市昨天(2日）早晨发生至少38辆车连环追尾相撞事故，相当罕见，造成严重交通堵塞，所幸事故中只有两人轻伤。

香港《星岛日报》今天（3日）报道引述当地交警部门表示，经调查，事故是市政部门在公路上洒水引发的。该部门因而受到网民痛批。

不过，市政部门随即发通告称，在气温只有摄氏零下1度的寒冷天气下洒水，是当地城管部门干的。

另据西部网报道，因受冷空气南下的影响，西安市近日气温骤降，昨天最低气温只有摄氏零下1度。

早晨7时20分许，西安市莲湖区的西二环开远门桥下桥口处，发生相当罕见的数十辆车追尾相撞事故，造成38辆车受损，二人受轻伤。事故还导致周围交通瘫痪数小时。

处理这宗交通车故的西安市交警支队发微博称，因市政洒水路面结冰，引发这宗事故。

上述消息在当地引起强烈反响，网民纷纷留言称，质疑说“不是说冷的时候不能洒水的吗？”“结冰后为什么不提醒？”“责任如何认定？如何赔偿？”

西安市市政管理局随即发微博开脱责任称，“城市道路洒水为城管部门进行，不由市政部门进行。”该市城管部门尚未出面回应。

据悉，当地近日遭遇严重雾霾天气，洒水是为防止雾霾进一步加重。

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