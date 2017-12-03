马云：机器永远不可能超越人类

阿里巴巴董事局主席马云今天（3日）表示：“如果说过去20年互联网从无到有，那么未来30年，互联网将会从有到无。”

据中新社报道，马云是在第四届世界互联网大会演讲开场即抛出上述观点。他认为，未来30年互联网会无处不在，互联网不仅是互联网公司的互联网，而是所有公司的互联网。

对于全球对人工智能等新技术的担忧，马云认为“与其担心不如担当”。

他相信，机器会让人去做更有价值的事情，也相信人类可以控制机器，“10%人设计的机器，不可能超越人类。”

据报道，马云已连续四年在世界互联网大会演讲。他说，过去四年他飞了很多地方向每个人学习，不断坚定的想法是“互联网将深入到社会的方方面面，超过过去一切技术革命”。

本届大会的主题是“发展数字经济促进开放共享—携手共建网络空间命运共同体”。马云认为，在这个时候讨论网络空间的深层次问题很有必要。

马云指出，未来30年，数据将成为生产资料，计算是生产力，互联网是生产关系。他表示，如果不与互联网相连、不治理的话，将比过去不通电更可怕。

马云说：“互联网不再是互联网公司的互联网，而是所有公司的互联网，如果过去20年，互联网未来从有到无，没有人能离开网络存在。”

从打败世界围棋冠军柯洁的AlphaGo，到被沙特授予公民身份的机器人Sophie，公众对人工智能的争辩不断升级。

在马云看来，这几年全球都在都弥漫着对新技术的担忧：担心机器取代人类，机器控制人类，担心人会毁灭在自己最伟大的发明中。

不过，他认为，过去出现蒸汽机、电力出现的时候，人们担心被取代工作，清朝因为担心挑夫失去工作抵制铁路。但事实是，新技术不是代替人，而是让人去做了更有价值的事情，人类的工作进一步进化。

他表示：“与其担心技术，不如拥抱技术，技术夺走就业，拥抱技术去解决新的问题。”

马云说，技术进步不可阻挡，人类的很多工作一定会被机器人取代。人类也将会从事更有创意，更有创造更有体验的工作；服务业一定会成为未来就业的主要来源。

对于各界的担忧，马云认为，所有的国家都应联合起来，相信人性而不是相信武器。

他表示，不应该只看到技术会冲击昨天的基本命题、会冲击我们的习惯思考，而是要主动去拥抱技术，技术将进入到新的共享、普惠、绿色的时代。

马云说：“机器是没有灵魂信仰的，而人类有信仰有灵魂有价值，有独特的创造力。相信人类可以控制机器，10%人设计的机器，不可能超越人类。”

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