苹果CEO库克：中国开发者在App Store收入居全球第一

苹果公司首席执行官库克今天（3日）表示，自苹果30年前进入中国以来，已为中国创造了500万个工作岗位，有180万中国开发者通过AppStore，获得了1120亿元人民币（227.95亿新元）的总收入，是全球之最。

据中新社报道，库克是在出席在浙江乌镇举行的第四届世界互联网大会开幕式、于其演讲中，透露了苹果公司在中国的发展成果和所创价值。

库克直言：“我们很高兴帮助中国的技术开发者成为创业者，给予他们技术和培训，帮助他们连接数以亿计的消费者。”

库克认为，科技是最强大的创造力，拥有摆脱贫困的力量。他说，应确保科技富有人性，将人类的价值观注入科技之中，以此充分运用科技，实现对家庭、社会的美好承诺，是每个人共同的责任。

谈及目前两大前沿技术，库克说：“很多人都在讨论人工智能，我并不担心机器人会像人一样思考，我担心的是人像机器一样思考。”

库克还相信AR（增强现实）能够帮助人们工作，并帮助人们在教育、医疗等领域有所突破，让世界更加美好。

库克说：“我们很荣幸跟中国的合作伙伴一道在网络空间建设一个安静、共享的社区，期待与中国及世界其他各位合作伙伴为全球创造价值。”

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