中国油气开发将进入“深水深层”阶段

为提高油气资源保障能力，降低对外依存度，中国将加强深水深层及非常规油气资源勘探开发，力争在2035年前将石油、天然气对外依存度分别控制在70%和50%以下。

据新华社报道，第二届中国油气资源发展战略高端研讨会昨天（2日）召开。

新华社在上述研讨会中获悉，在中国能源结构转型步伐加快的同时，油气特别是天然气仍需大力发展。预测到2035年、2050年，油气占中国一次能源消费结构的比例分别为32%、35%。其中，石油占比在2030年达峰之后缓慢下降，天然气占比则2040年前将持续增加。

国土资源部油气资源战略研究中心提出，加强深水深层油气资源勘探开发，将对缓解中国油气供需矛盾、保障国家能源资源安全发挥重要作用.此外，也是推进深海、深地科技创新，建设海洋强国、维护海洋权益的重要举措。

该中心之处，加强深水深层及非常规油气资源勘探开发，可望在2035年前将石油、天然气对外依存度分别控制在70%和50%以下。

据报道，本届研讨会由国土资源部油气资源战略研究中心主办，以“深水深层油气资源与发展战略”为主题。

与会者认为，深水深层是人类未来能源的发展方向，拥有深层深水技术就拥有能源话语权。在此过程中，要加强深层深水等新领域油气地质调查和资源评价，尤其是经济可行性和生态允许程度评价。

此外，也要不断深化改革，有序放开油气勘查开采市场，鼓励社会资金和有条件的企业参与油气勘探开发，深化竞争机制，强化科技创新和技术进步。

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