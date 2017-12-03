“大气十条”五年来实施成效显著 李干杰：今年底有望圆满收官

今年是“大气十条”实施以来的第五个年头，也是“大气十条”第一阶段收官考核之年。中国环保部部长李干杰昨天（2日）表示，五年来，“大气十条”实施成效显著，今年年底有望“圆满收官”。

据新华社报道，2013年国务院发布《大气污染防治行动计划》，提出10条措施，明确经过五年努力，中国全国空气质量总体改善，重污染天气较大幅度减少；京津冀、长三角、珠三角等区域空气质量明显好转。

据报道，李干杰在广东举行的中国生态文明论坛惠州年会上发表主旨演讲时说，中共十八大以来中国环境改善速度之快“前所未有”，在大气治理领域体现得尤为明显。

他表示，尽管离“大气十条”第一阶段收官考核还剩最后一个月，但从目前情况来看，“大气十条”考核目标有望圆满完成。重要的是，在污染治理过程中，不仅取得了良好的环境效益，还取得了良好的经济效益和社会效益。

李干杰透露，今年1月到11月，中国全国338个地级以上城市PM10的浓度，比2013年同期下降了20.4%。京津冀、长三角、珠三角PM2.5的浓度，比2013年同期分别下降了38.2%、31.7%、25.6％，下降幅度均大幅高于考核标准。

至于至关重要的“京60”（北京PM2.5年均浓度控制在每立方米60微克左右）考核标准，李干杰说，今年1到11月，北京PM2.5平均浓度接近每立方米60微克。

他指出，尽管今年1到2月北京PM2.5浓度同比增长较多、高达66.7%，但从3月份开始扭转，得到明显改善，3到11月同比下降了27.1%。尤其10月进入秋冬季采暖期以来，这一数据同比下降了40%以上。

李干杰表示：“对于实现目标，我们还是比较有信心的。”

他也说，在推进大气治理过程中，还探索、创新、积累了许多行之有效的做法、经验，未来会继续运用这些做法、经验。

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