中外航空公司已协助逾1.35万名滞留巴厘岛中国游客回国

中国驻印尼登巴萨总领馆今天（3日）中午发布新闻，通报巴厘岛阿贡火山最新情况及滞留中国游客回国的情况。

中新社引述上述消息，指截至12月2日18时，中外航空公司已协助1万3514名滞留中国游客回国。其中，东航、南航、厦航三家国内航空公司共派出飞机16架次，协助3447名滞留游客回国。

外国航空公司则派出包括正常航班、增班以及包机等在内共计飞机54架次，已协助1万零67名滞留游客回国。

外国航空公司今天还将派包机承运500多名中国游客回国。届时，共计协助约1万4000名滞留中国游客回国。

另一方面，印尼火山及地质灾害减灾机构火山监测负责人格德说，至当地时间今天12时，海拔3142米的阿贡火山持续喷发，并现间接性地震和小规模岩浆喷发。

格德表示，预计岩浆已填满火山口总容量的近二分之一（火山口直径900米，深200米），并不断有新的岩浆从地下涌入火山口，预计需要10天填满火山口。

此外，火山口持续喷发出500-1000米高的灰白色火山灰及烟雾，火山灰往南方向吹。

截至目前，巴厘岛伍拉莱国际机场仍正常开放，仅部分航线无法启运，往中国方向航线未受到影响。

之前，受火山灰影响，巴厘岛伍拉莱机场自11月27日7时关闭至11月29日下午14时28分，1万多名中国游客回国受到影响。

自29日下午伍拉莱国际机场重新开放后，中国外交部、民航局、旅游局等通力合作，协调东航、南航和厦航采取商业航班模式，第一时间安排正常航班或增派航班协助滞留中国游客回国。

与此同时，印尼多个航空公司执飞的包机，也陆陆续续完成航班飞行任务。

据报道，为协助滞留中国游客顺利回国，中国驻登巴萨总领馆与中国外交部、民航局、旅游局、香港特区政府等相关部门合作。

总领馆在伍拉莱国际机场国际航站楼三楼出发大厅设立“中国游客咨询中心”。该馆领事官员与中方航空公司负责人在咨询中心接受滞留乘客的咨询，并引导滞留乘客做好转运、安置、改签票等相关工作。

免费试阅14天