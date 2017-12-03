西安至成都高铁将全线贯通 相关车票开售

中国铁路总公司今天（3日）披露，12月6日，西安至成都高速铁路西安至江油段将开通运营。该高铁江油至成都段已于2014年12月20日开通运营，至此，西成高铁将全线贯通。12月3日傍晚6时，铁路部门开始发售西成高铁相关列车车票。

中新社引述中国铁路总公司透露，西成高铁开通初期，将安排动车组列车19对，成都至西安的最短旅行时间压缩至四小时零七分。

年底实施新的列车运行图后，两地间最短旅行时间将压缩至三小时27分，较原来两地间最短旅行时间压缩了七小时。

据报道，西安至成都高铁自陕西省西安市引出，向南经陕西省安康、汉中市，至四川省广元市、绵阳市，在江油站与绵阳至成都至乐山铁路相连，抵达成都市，全长658公里。

其中，新建西安至江油段506公里，于2012年12月开工建设，设西安北、阿房宫、鄠邑、佛坪、洋县西、城固北、汉中、宁强南、朝天、广元、剑门关、青川、江油北、江油等车站，运营时速250公里。

中国铁路总公司相关负责人指出，西安至成都高速铁路是中国国家中长期铁路网规划“八纵八横”高速铁路主通道中京昆通道的重要组成部分，与徐州至兰州高铁、大西高铁、成渝高铁相连接。

此外，西成高铁的全线贯通，进一步完善了区域高速铁路网络，不仅连通“成都—重庆”和“关中—天水”两大经济区，秦巴贫困区一步迈入高铁时代，而且大幅压缩川渝地区往北京、上海方向的时空距离。

该线路的开通运营，也对于助力乡村振兴战略和区域协调发展战略的实施，促进沿线经济社会发展和民生改善，具有重要意义。

该负责人介绍，西成高铁建设采用了一系列科技创新技术成果，体现了中国高铁建设的新要求、新高度。西成高铁穿越中国南北分界线秦岭山脉和雨水丰富、喀斯特地貌的大巴山区，地质环境极其复杂，施工难度大。

该负责人指出，铁路总公司多次组织专家现场勘察论证，反复研究比选建设施工方案。针对秦岭山脉地势地形特点，采取建设110公里长大密集隧道群、持续大坡度线路等方式穿越秦岭山脉，其中长度超过10公里的特长隧道就有七座。

此外，针对大巴山区高地应力、地质变化频繁复杂的情况，采用弱爆破、勤量测，加强超前防护等多种措施，稳步推进工程建设。

该负责人表示，西成高铁作为首条穿越秦岭山脉的高铁，沿途经过秦岭大熊猫、金丝猴、朱鹮和羚牛等国家一级保护动物的栖息地。

铁路部门在工程设计、施工中采用一系列严格的自然保护措施，通过高铁在地下穿越、提高桥梁架设高度、设立鸟类防撞网等措施，最大限度地保护了野生动物栖息地，打造了一条绿色环保、人与自然和谐共处的高铁。

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