罢免案电视说明会 黄国昌：当然会参加

台湾时代力量立委黄国昌罢免案电视说明会将于周三（6日）上午举办，黄国昌今天（3日）表示“当然会参加”该电视说明会。但他指出，目前有猎雷舰弊案、《劳基法》和《所得税法》修法，因此未特别准备说明会内容。

据联合新闻网报道，黄国昌罢免案12月16日投开票，由新北市选举委员会举办的台湾史上首场公办电视罢免说明会，将于12月6日登场。

黄国昌今天出席由中国科技大学主办“股利所得税改的迷思与选择”论坛。他会前接受媒体访问时，对于会否参加罢免桉电视说明会回应说：“当然会参加”。不过，因为当天早上立法院还要召开委员会，两边时间还需要协调。

黄国昌表示，由于最近有猎雷舰弊案、《劳基法》修法，加上稍后要讨论的《所得税法》改革，所以没有特别准备说明会的内容。

至于会否针对哪些重点做说明会的诉求，黄国昌回应说，会平实跟选民报告，自己在立法院的工作。

对于台湾前总统李登辉公开表示，不应该罢免黄国昌，罢免案”做法不对”，黄国昌对这样的支持表示感谢。

黄国昌指出，李登辉也很关心台湾的宪政改革。立法院这个会期刚开始时，总统蔡英文曾说过要邀集朝野领袖讨论宪政改革，最后却雷声大雨点小，连立法院成立宪政委员会也遭到封杀、杯葛。

他表示，希望相关问题不要被当成选举议题炒作。

黄国昌罢免案投票日期为12月16日上午8时至下午4时，于新北市金山区、万里区、汐止区、平溪区、瑞芳区、双溪区、贡寮区各投票所投票。

据公职人员选举罢免法规定，罢免通过门槛是有效同意票数多于不同意票数，且同意票数达原选区选举人总数四分之一以上，即6万2798票才通过。

根据中选会通过时程，罢免活动期间自12月6日至12月15日，共计10天。每天罢免活动时间自上午7时至晚间10时止，12月6日上午将举办首场公办电视罢免说明会。

据报道，上述电视说明会由新北市选委会委员洪清晖主持，黄国昌与提案领衔人孙继正都将出席。

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