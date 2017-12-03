腾讯发布年度指数：电视剧重剧情 综艺“慢”风起

《2017腾讯视频年度指数》昨天（2日）在北京发布。各项数据显示，即将过去的2017年中，观众对互联网平台播出的电视剧在剧情上表现出更高的要求，蓬勃发展的综艺节目在类型风向上开始向“慢综艺”转向。

据中新社今天（3日）报道，过去五年，中国网络视频用户规模从3.49亿增加到5.65亿；手机视频用户规模从1.3亿增加到5.25亿；网络视频付费用户从几十万人增加到近亿人，增长上百倍，成为增速最快的文化消费领域之一。

作为目前中国国内最重量级的网络视频之一，腾讯视频此番公布的指数在一定程度上从电视剧、电影、综艺等几方面，展现了中国网络视听的发展特点。

指数报告显示，在今年腾讯视频上线的230余部新剧里，《那年花开月正圆》以126.83亿播放量位列年度卫视剧榜首。

网剧方面，大IP、高品质是今年头部网剧行业的显著特点，青春偶像类型则成为小成本网剧逆袭法宝。

腾讯对用户偏好的调研显示，网民“弃剧”的原因包括第一集不吸引人、期望值过高、剧情水、CP被拆等等。

腾讯视频总编辑、企鹅影视高级副总裁王娟在接受媒体采访时表示，此次发布的电视剧指数，“我认为有两个是对于我们从业人员启发比较大的，一个是观众在第一集弃剧率是最高的。另外我们通过大量的弹幕内容，会发现观众更关注剧情，所以剧情是电视剧最核心的。”

她认为，这进一步提醒业界认识到“内容为王”的重要性。

电影方面，腾讯公布的数据中显现高票房几乎等同于高流量的规律。

指数报告显示，狂砍56亿票房的《战狼2》在腾讯视频斩获了4亿点击，轻松登顶2017年院线电影播放量排行榜。《西游伏妖篇》《我不是潘金莲》《情圣》等热门电影也都表现不俗。

腾讯视频电影内容运营中心主编黄平茂认为，今年的指数说明“世界正在狠狠地奖励认真”。

他说：“认真至少有两方面的含义，一方面是认真的人，一方面是认真的作品。在过去几年我们知道中国电影票房是狂飙突进的状态，今年上半年经历了比较大的调整，根据IP改编的、流量明星加盟的电影票房并不一定会很好，反倒是我们现在看到的作品，比如说《战狼》，它是基于原创的IP，表现得特别好。”

黄平茂指出，此外，过去很小众的电影今年表现得特别好，“印度电影《摔跤吧爸爸》，西班牙的电影《看不见的客人》，这种片子在过去来讲肯定是很小众的，但是今年来看表现特别好。观众的口味在发生着变化，其中一个特点就是对作品越来越严苛。今天发表指数的部分，可以看得到排名前列的，里面总会有一些打动你的亮点，这些亮点要踏踏实实，静来心来做。”

综艺方面，《中餐厅》领跑，同类《朗读者》《亲爱的客栈》《青春旅社》等“慢综艺”，改变了以任务卡、游戏对抗为主线的“快综艺”模式，在2017年表现非常强势。

对此，腾讯视频综艺运营中心总监李杨表示：“慢综艺其实切中了当下大家对于人际关系的关注，不管《中餐厅》也好，还是《亲爱的客栈》，还有一些开播的慢综艺，节目中除了夫妻关系，还有陌生人的关系，有一个静态的环境来观察体味人与人之间的关系，对于面对面相处和交流机会相对减少的当代人群来讲，恰好切中心理的诉求。我们的这类节目的播放量一直在一个平稳上升的过程，然后用户群体也是以年轻人和女性观众比较多，说明人们情感的诉求比较大。”

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