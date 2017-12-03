湖南开通首条国际货运航线 临空经济发展进入新阶段

一架载有2.6吨东南亚海鲜、从越南胡志明市起飞的货运包机，昨晚（2日）9时48分抵达长沙黄花国际机场。这是湖南首架进境货运包机，标志着该省国际航空货运和临空经济发展迈入新阶段。

据中新社今天（3日）报道，此次运载的鲜活水产品包括南美白对虾、草虾、青蟹、笋壳鱼等。经检验检疫部门现场查验及抽样监测合格后，于当晚快速放行，由进口商分销至消费市场。

据介绍，近年长沙机场口岸先后获批进口冰鲜水产品、进口食用水生动物指定口岸，虽然市场消费需求大，但因没有货运航线，进口食用水生动物、冰鲜水产品等，只能采取客机带货方式。

在客运高峰时期，经常发生运能饱和而致进口计划落空的情况，且客机运载量无法满足大量进口的需要。

今年前11月，长沙机场口岸共进口鲜活水生动物19.8吨，数量远远无法满足湖南省内市场消费需求。包机直航实现了鲜活水产品的大批量直接进口，预计进口将大幅增加。

该航线目前每周执行两个包机航班，春节前将加大进口量，每周执行四至六个包机航班。本批鲜活水产品主要销往长沙一些大型超市。

相关企业反馈，消费海鲜产品直接进口有利于减少销售层级、降低零售价格。

湖南出入境检验检疫局局长杨杰表示，今后该局还将支持推动长沙机场口岸建设进口水果等指定口岸，不断拓展口岸平台功能，扩大国际航空货运业务范围，推动长沙临空经济区打造货畅其流、便捷高效的国际物流通道和区域性商贸枢纽。

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