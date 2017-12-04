李彦宏：互联网人口红利消失 人工智能推动数字经济发展

百度公司董事长兼首席执行官李彦宏昨天（3日）表示，目前互联网人口红利已经消失，以人工智能为代表的技术创新会，在未来几十年中不断推动数字经济的发展。

据中新社报道，李彦宏是在昨天召开的第四届世界互联网大会全体会议上，作出上述表示。

李彦宏认为，十几年前的中国互联网有三大成长动力，即：上网人数的增加、上网时间的增加、网上信息量的增加。但如今，互联网的人口红利没有了。过去四年，中国互联网网民的成长速度已慢于中国GDP的成长速度。

他表示，人口红利消失后，还有以人工智能为代表的技术红利。互联网新的成长动力将转变成算法、算力以及数据。这新的三大动力都在快速成长：机器学习的算法在不断创新；计算成本不断下降，服务器越来越强大；极大的网民基数在不断产生新的数据。

李彦宏看认为，人工智能有强大的垂直整合特点。以汽车工业为例，“汽车工业是一个上百年的产业，但如今因为人工智能技术的发展发生了巨大变化。

他指出，这个变化不仅会影响车厂，而且会影响很多上下游的产业，无论是打车服务的提供商，还是芯片的制造商。”

李彦宏说：“我们能想到的每个行业都会因为人工智能技术的不断演进而改变。”此外，从这个意义上讲，人们生活在一个非常伟大的时代，有机会见证甚至参与人工智能这样一个堪比工业革命的技术革命，也期待人工智能的发展能给人们带来不断的惊喜。

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