杨洁篪：政党政治家要扛历史责任 建设世界和平、贡献全球发展、维护国际秩序

中共与世界政党高层对话会昨天（3日）在北京闭幕，中共中央政治局委员、国务委员杨洁篪出席闭幕式发表讲话时表示，构建人类命运共同体、携手建设美好世界是一项伟大的事业。政党和政治家要自觉扛起历史责任，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

据新华社报道，杨洁篪指出，政党和政治家要发扬实干精神，切实负起思想引领、组织动员、人才培养的政治责任；要全面树立创新意识，坚持多元的视角、发展的眼光、开放的视野。

此外，也要始终坚持问题导向，不断推进人类的和平与发展的崇高事业；要精心打造沟通平台，真正拉近各国人民心灵距离。

他表示，中共愿同各国政党巩固和深化友好合作关系，为构建人类命运共同体、携手建设美好世界贡献政党的力量。

杨洁篪表示，中共总书记、国家主席习近平在开幕式上的主旨讲话，全面阐述了中共关于构建人类命运共同体的主张，表达了中国共产党愿同各国政党一道，共促世界发展、共享世界繁荣、共掌世界命运的坚定决心。

他指出，各方高度评价习近平总书记的主旨讲话，高度肯定中共的历史性贡献，高度期待中国进一步发挥引领作用。

据报道，中联部部长宋涛主持闭幕式。闭幕式上通过了《北京倡议》。

120多个国家的近300个政党和政党组织领导人等约600名中外代表出席。

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