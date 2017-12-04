台青年行政院前落发念经讽赖清德不当言论

台湾青年组成的劳工团体“过劳功德会”昨天（3日）到行政院前落发念经，嘲讽行政院长赖清德的不当言论，并抗议《劳基法》修法。

据中通社报道，由于赖清德日前回应台湾护工低薪时，说出“要当成功德台湾的社会理念”，加上民进党扬言将尽快完成《劳基法》修法，青年劳工强烈不满，赴行政院前举办“法会”。

据报道，10名青年代表更在现场落发，并集体念诵自创的“劳基法经”。

有学生代表说，他们都是自发性到现场声援，希望用较具创意的方式唤起社会对于修法的重视，并且激发更多更有创意的方式阻挡修法。

劳团指出，赖清德日前召集民进党立委聚餐，是希望立法院以最快速度完成修法；立法院为贯彻蔡英文和赖清德的意志，成为行政机关的“立法局”。

劳团也透露，后续将关注哪位立委赞成修法，反映在下次选举上。

此外，“过劳功德会”的面簿专页上，更发出以赖清德为原型描绘成神明“清德老君”，并写下对联“吃苦吃补功德无量，加班得福能者多劳”，横批则是“积劳成佛”。

对此，行政院发言人徐国勇表示，尊重言论自由，但指赖清德一开始提到“功德台湾”的说法，从上下文来看是好意，希望大家不要曲解他的意思。

据台报道，立法院今天（4日）审查《劳基法》修法，劳团也将前往抗议，军公教团体也将到场声援。

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