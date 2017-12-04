王沪宁会苹果CEO库克：中美应共同构建网络空间命运共同体

中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁昨天（3日）在浙江乌镇会见出席第四届世界互联网大会的苹果公司首席执行官库克。王沪宁说，中美在网络领域拥有广泛共同利益，双方应该维护好当前合作势头，共同构建网络空间命运共同体。

据新华社报道，王沪宁也对苹果公司为中美数字经济发展和合作发挥的作用表示肯定。

报道引述库克表示，互联网安全管理很重要，苹果公司赞赏中国的开放政策，愿在华做守法尽责的企业，促进两国互联网企业合作。

另一方面，王沪宁昨天也在浙江乌镇分别会见出席第四届世界互联网大会的泰国副总理巴金、蒙古国副总理恩赫图布辛、法国前总理德维尔潘，以及思科公司首席执行官罗卓克。

据报道，在会见巴金时，王沪宁表示，中国国家主席习近平同泰国首相巴育在厦门会晤，为中泰全面战略合作伙伴关系发展指明方向。中方愿同泰方一道，加强互联网治理经验交流，共同构建全球互联网治理体系。

巴金表示，泰方珍视泰中友好，愿同中方对接发展战略，加强各方面特别是互联网领域交流合作，推动形成开放、公正、安全的网络空间。

在会见恩赫图布辛时，王沪宁表示，中国党和政府高度重视中蒙关系，愿同蒙方深化政治互信，照顾彼此核心利益和重大关切，落实好两国领导人重要共识。

恩赫图布辛表示，发展对华关系是蒙古国外交优先方向。蒙方坚持一个中国政策，积极参与“一带一路”建设，推动蒙中经贸及各领域合作，增进两国人民互信和友好。

在会见德维尔潘时，王沪宁表示，中方始终从战略高度重视发展中法和中欧关系，双方应该共同努力促进全球互联网治理向更加公正合理方向发展。

德维尔潘表示，祝贺中国进入新时代，当前法中和欧中关系保持良好发展势头。他将继续致力于发展双方关系，促进双方新技术、网络空间治理、气候变化等领域合作。

在会见罗卓克时，王沪宁表示，技术是网络空间治理的保障，希望思科公司不断创新技术，推动两国互联网企业开展更多合作，增进中美相互了解和信任。

罗卓克表示，思科关注中国发展，愿助力中国智慧城市、网络安全建设，努力打造创新平台，在促进美中合作中发挥积极作用。

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